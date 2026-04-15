Глава Ростова объяснил, почему прошлой зимой город оказался под снегопадами

Глава Ростова Александр Скрябин объяснил, почему прошлой зимой город оказался под снегопадами.
«Город справлялся с обычными осадками. Но однажды снега выпало больше обычного, и это совпало с часом пик. Убирать дороги в это время очень сложно. В Москве в такой ситуации убирают тротуары, потому что люди могут уехать на метро. В Ростове метро нет. Все зависят от наземного транспорта. В моменты аномальных снегопадов городской парк спецтехники просто не справляется с объёмом работ», — сообщил градоначальник.
Но содержать огромное количество машин круглый год, по его словам, нерационально. На пиковые нагрузки власти привлекают строителей, заводы и ресурсников.
Также Скрябин сообщил, что минувшей зимой впервые за долгое время власти организовали вывоз снега на специальные временные площадки, а те быстро заполнились под завязку. Чтобы реализовать этот замысел, пришлось мобилизовать десятки грузовиков.