Глава Ростова объяснил, почему прошлой зимой город оказался под снегопадами

«Город справлялся с обычными осадками. Но однажды снега выпало больше обычного, и это совпало с часом пик. Убирать дороги в это время очень сложно. В Москве в такой ситуации убирают тротуары, потому что люди могут уехать на метро. В Ростове метро нет. Все зависят от наземного транспорта. В моменты аномальных снегопадов городской парк спецтехники просто не справляется с объёмом работ», — сообщил градоначальник.