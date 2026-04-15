Более 19 тысяч детей смогут провести каникулы в пришкольных лагерях Перми

В образовательных учреждениях Перми стартовала подготовка к летней кампании по организации отдыха и занятости детей и подростков. Всего летний отдых в пришкольных лагерях смогут провести более 19 тысяч детей, сообщили в пресс-службе городской администрации.
В этом году будет организовано 110 лагерей с дневным пребыванием. Программа также включает 69 лагерей труда и отдыха, восемь разновозрастных отрядов, а также 22 многодневных туристических похода.
Программа рассчитана на детей от 7 до 17 лет и реализуется на базе школ, детских садов и организаций дополнительного образования. Смена длится 21 день, или 15 рабочих дней. Дети проводят в лагере не менее четырех часов ежедневно, им предоставляется двух или трехразовое питание.
Для подростков 14−17 лет организованы 69 лагерей труда и отдыха на 2000 мест. В отличие от обычных лагерей, здесь ребята не только отдыхают, но и получают первые профессиональные навыки. Смена длится 14 дней (10 рабочих), ежедневная занятость — от 4 часов с питанием.
Кроме того, доступны еще два формата отдыха для пермских школьников. Например, восемь разновозрастных отрядов на 440 мест для детей 7−17 лет. Они работают в июне на базе учреждений дополнительного образования. А также 22 туристических похода для 800 школьников 10−17 лет с круглосуточным пребыванием и костровым питанием.
В пришкольных лагерях ребята смогут погрузиться в мир IT, развивать творческие способности, участвовать в спортивных сменах, а также изучать природу и историю родного края. Для детского отдыха необходима регистрация ребенка по месту жительства или пребывания в Перми. Выбрать подходящую смену и узнать все подробности можно на портале «Каникулы в городе. Пермь».