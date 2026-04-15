В Хабаровском крае мужчина получил 9 лет за убийство соседа из ружья

Суд признал подсудимого виновным по ч.1 ст. 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденный обязан выплатить 5 миллионов рублей компенсации в пользу двоих детей погибшего, оставшихся без отца.