В Хабаровском крае мужчина получил 9 лет за убийство соседа из ружья

В Николаевске-на-Амуре осудили мужчину за смертельный выстрел.

Источник: Комсомольская правда

В Николаевске-на-Амуре городской суд вынес приговор 59-летнему мужчине за убийство соседа. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Конфликт между жителями села Удское Тугуро-Чумиканского района произошел из-за спора о границах земельных участков. В июне 2025 года подсудимый, вернувшись с промысла, взял двуствольное охотничье ружье и отправился к дому соседа, чтобы выяснить отношения.

Мужчина начал стучать в дверь. Когда потерпевший вышел из дома, подсудимый вскинул ружье и произвел выстрел. Пуля попала в живот, ранение оказалось смертельным — мужчина скончался на месте.

Суд признал подсудимого виновным по ч.1 ст. 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденный обязан выплатить 5 миллионов рублей компенсации в пользу двоих детей погибшего, оставшихся без отца.

Приговор в законную силу не вступил.

Почта: red.habkp@phkp.ru

Почта: red.habkp@phkp.ru