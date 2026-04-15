В Хабаровском крае мужчина получил 9 лет за убийство соседа из ружья

В Николаевске-на-Амуре городской суд вынес приговор 59-летнему мужчине за убийство соседа. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Конфликт между жителями села Удское Тугуро-Чумиканского района произошел из-за спора о границах земельных участков. В июне 2025 года подсудимый, вернувшись с промысла, взял двуствольное охотничье ружье и отправился к дому соседа, чтобы выяснить отношения.
Мужчина начал стучать в дверь. Когда потерпевший вышел из дома, подсудимый вскинул ружье и произвел выстрел. Пуля попала в живот, ранение оказалось смертельным — мужчина скончался на месте.
Суд признал подсудимого виновным по ч.1 ст. 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденный обязан выплатить 5 миллионов рублей компенсации в пользу двоих детей погибшего, оставшихся без отца.
Приговор в законную силу не вступил.
