До 8 июня в Сосновоборске действует карантин по бешенству

В городе Сосновоборск Красноярского края до 8 июня действует карантин по бешенству животных. Эпизодический очаг находится по адресу: улица Солнечная.

В городе Сосновоборск Красноярского края до 8 июня действует карантин по бешенству животных. Эпизодический очаг находится по адресу: улица Солнечная, 15. Соответствующий указ подписал губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Согласно документу, в радиусе 500 метров от очага заболевания запрещено лечение больных восприимчивых животных, а также проведение ярмарок, выставок и мероприятий, где предполагается их скопление. На территории также запрещено охотиться на восприимчивых животных и снимать с них шкуры, а также ввозить и вывозить животных, кроме тех, которые вакцинированы против бешенства. Напомним, что до 28 апреля в Норильске действует карантин по бешенству.