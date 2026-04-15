Президент РФ наградил еще одну многодетную пару из Красноярского края орденом «Родительская слава»

Еще одна многодетная семья из Красноярского края отмечена президентом РФ Владимиром Путиным за достойное воспитание детей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Котюков в своих соцсетях.
Медали ордена «Родительская слава» удостоены Михаил и Юлия Скаскевич из Большой Мурты. Супруги воспитывают 5 дочерей. Младшая, Ксения, еще посещает детский сад, а старшая, Дарья, учится в институте фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ. В свободное время она занимается спортом и творчеством, а также участвует в добровольческом движении «Волонтеры-медики». Средние дочери учатся в школе: Марина дополнительно занимается лыжными гонками, а Ольга и Есения увлекаются рисованием.
«Глава семьи Михаил трудится на Красноярском алюминиевом заводе, а Юлия работает врачом ультразвуковой диагностики. В пандемию она спасала больных ковидом в “красной зоне”. Медицину Юлия выбрала по примеру своих родителей: папы — детского хирурга и мамы — терапевта. Михаил и Юлия много времени проводят с дочерьми», — отметил губернатор.
Также семья Скаскевич регулярно участвуют в разных мероприятиях. В этом году во второй раз они стали конкурсантами регионального этапа «Семьи года».
Напомним, медаль ордена «Родительская слава», как и орден «Родительская слава», относится к наградам высшего уровня. Её удостаиваются родители (усыновители), воспитывающие или воспитывавшие четверых и более детей. На момент вручения медали ордена младшему ребенку в многодетной семье должно быть не менее трех лет. С 2022 года награжденные получают 200 тысяч рублей.
Награда вручается многодетной семье по ходатайству органов местного самоуправления по месту жительства семьи.