Президент РФ наградил еще одну многодетную пару из Красноярского края орденом «Родительская слава»

Напомним, медаль ордена «Родительская слава», как и орден «Родительская слава», относится к наградам высшего уровня. Её удостаиваются родители (усыновители), воспитывающие или воспитывавшие четверых и более детей. На момент вручения медали ордена младшему ребенку в многодетной семье должно быть не менее трех лет. С 2022 года награжденные получают 200 тысяч рублей.