«Дело о скамейках»: чиновника мэрии Калининграда выпустили из-под ареста

Две скамейки поставили в сквер 70-летия Калининградской области. Заказчику представили документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости товара, его качестве и стране-изготовителе. На основании этих документов на счет индивидуального предпринимателя была переведена оплата в завышенном размере — 8 278 466 ₽ В результате «Управлению капитального строительства» был причинён ущерб — разница между реальной и завышенной ценой в сумме достигла свыше 1 млн руб.