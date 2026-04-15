Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге начали штрафовать безбилетников

Жители Екатеринбурга начали получать первые штрафы за безбилетный проезд.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге суды начали рассматривать административные дела в отношении безиблетников. Так, уже 14 апреля 2026 года первые штрафы в размере 2 500 тысяч рублей получили три екатеринбуржца. Об этом сообщили в telegram-канале «Екатеринбург. Главное», близком к мэрии.

— Граждане «зайцы», внимание! Мировые суды начали от души штрафовать безбилетников. Вчера на 2 500 рублей были оштрафованы три человека, и это только то, что до нас донеслось. И это только начало, — рассказали в telegram-канале.

Напомним, что недавно в уральской столице за неделю поймали порядка 140 «зайцев». Все они были приглашены в здание городской администрации для составления протокола, в котором они могут написать причину, почему не оплатили проезд. Только после этого дела передавали в суд на рассмотрение.