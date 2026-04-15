В Екатеринбурге начали штрафовать безбилетников

В Екатеринбурге суды начали рассматривать административные дела в отношении безиблетников. Так, уже 14 апреля 2026 года первые штрафы в размере 2 500 тысяч рублей получили три екатеринбуржца. Об этом сообщили в telegram-канале «Екатеринбург. Главное», близком к мэрии.
— Граждане «зайцы», внимание! Мировые суды начали от души штрафовать безбилетников. Вчера на 2 500 рублей были оштрафованы три человека, и это только то, что до нас донеслось. И это только начало, — рассказали в telegram-канале.
Напомним, что недавно в уральской столице за неделю поймали порядка 140 «зайцев». Все они были приглашены в здание городской администрации для составления протокола, в котором они могут написать причину, почему не оплатили проезд. Только после этого дела передавали в суд на рассмотрение.