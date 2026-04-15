У троих калининградцев изъяли несколько ведер марихуаны

У троих калининградцев наркополицейские изъяли вейпы с гашишным маслом, более 5 кг марихуаны и 80 кустов конопли. Наркотика было столько, что под его хранение выделили пластиковые ведра и бочку.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, выращиванием конопли и производством марихуаны занимался 31-летний горожанин на территории СНТ. Два 29-летних приятеля выступали в роли курьеров.
В доме плантатора полицейские обнаружили 82 куста конопли, 2,7 кг высушенной «травы» и спецоборудование. Кроме того, в квартире мужчины нашли еще 3,4 кг марихуаны.
При обыске по месту жительства одного из сбытчиков обнаружили и изъяли более 1,6 кг марихуаны, а также 30 курительных вейпов с гашишным маслом.
Заведены уголовные дела.