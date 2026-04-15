В Прикамье три окружных центра временно отключат от телерадиовещания

Краткосрочные отключения проведут в период с 20 по 26 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр (КРТПЦ) информирует о планируемых краткосрочных отключениях средств телерадиовещания в период с 20 по 26 апреля. Временно отключат радио- и телепередающие станции несколько населенных пунктов Прикамья.

Под краткосрочные отключения попадут:

— 20 апреля с 03:00 до 12:00 Чусовой (цифровые пакетов РТРС-1 и РТРС-2, Радио России);

— 21 апреля с 12:00 до 18:00 Ошья (РТРС-1, РТРС-2);

— 21 апреля с 11:00 до 17:00 Ишимово (РТРС-1, РТРС-2);

— 23 апреля с 12:00 до 18:00 Куеда (РТРС-1, РТРС-2);

— 23 апреля с 12:00 до 18:00 Гремячинск (РТРС-1, РТРС-2);

— 23 апреля с 11:00 до 17:00 Частые (РТРС-1, РТРС-2, Радио России);

— 24 апреля с 11:00 до 17:00 Воскресенское (РТРС-1, РТРС-2).

Возможна отмена или перенос части работ на другое время из-за погодных условий. Все отключения согласованы с вещателями.

В Перми 20 апреля также временно отключат все радиостанции города. На Пермской телебашне проведут ежегодную плановую профилактику.