«Рыбаки даже не удивились»: в Калининграде Преголя покрылась радужными маслянистыми разводами (фото)

По словам очевидцев, такую картину они видят часто.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде Преголя в районе набережной Трибуца покрылась маслянистыми пятнами, похожими на разводы бензина или солярки. Об этом «Клопс» рассказала местная жительница Надежда.

Женщина прогуливалась по набережной рано утром в среду, 15 апреля.

«Вышла и обалдела, — делится собеседница “Клопс”. — Вдоль берега целая лужа цветная течёт. Я не знаю — солярку скинули или что-то другое».

По словам Надежды, пятно тянется от улицы Грига вдоль набережной Трибуца. Женщина прошла почти до острова, и везде была одна и та же картина.

Удивила горожанку и реакция местных рыбаков. Они сидели с удочками на берегу как ни в чём не бывало.

«Я спрашиваю: “Вы как такую рыбу-то собираетесь ловить?” А они говорят: такие сбросы — раз-два в неделю, обычное дело. Особенно по выходным. И даже не удивились», — рассказывает женщина.

Надежда живёт неподалёку и часто гуляет по набережной. Год или два назад она видела в этом месте мёртвую рыбу, но подобные пятна — впервые.

«Это беспредел полнейший, — возмущается Надежда. — У нас река одна-единственная. И уже вся грязная, зачуханная».

«Клопс» отправил официальный запрос в областное минприроды с просьбой прокомментировать ситуацию.

Под Калининградом часть береговой полосы Преголи загадочным образом попала в частные руки.