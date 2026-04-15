Учёные нашли загадочный предмет на груди мумии египетского ребёнка

Мумия хранится в Архиепископском музее Вроцлава с 1914 года, однако архивные данные о ней были утрачены во время Второй мировой войны. К детальному изучению специалисты приступили только в 2023 году. Для анализа использовали компьютерную томографию и рентгенографию, что позволило создать подробные 3D-изображения без повреждения останков. Установлено, что мальчику на момент смерти было около восьми лет, однако точную причину гибели определить не удалось.