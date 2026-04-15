Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владельца красноярской сети «Ценалом» признали банкротом

Признать себя банкротом как физлицо Валерий Конуркин попросил еще в начале 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом Валерия Конуркина — владельца сети дискаунтеров бытовой техники «Ценалом» и «Лесосибирской Торговой Компании» («ЛТК»). Теперь его имущество будут продавать, чтобы рассчитаться с кредиторами.

Признать себя банкротом как физлицо предприниматель попросил еще в начале 2026 года. Пресс-служба суда сообщила, что в августе 2025-го Конуркин взял процентный заем в размере пяти миллионов рублей у кредитора А. Клименкова. Поручителями по этому кредиту выступили «Ценалом» и «ЛТК», взяв на себя солидарную ответственность.

В иске заявитель указал, что заемщик не вернул деньги в срок. Кредитор через суд зимой прошлого года добился солидарного взыскания долга.

После этого Клименков обратился в суд с требованием признать обе компании банкротами.

Дела о банкротстве компаний красноярского бизнесмена продолжают рассматриваться. Судебные заседания назначили на 22 апреля и 6 мая.

Ранее мы писали, что в Красноярске асфальтобетонный завод выставили на торги — его продают за 362 миллиона рублей. В лот вошли 12 объектов недвижимости, два земельных участка, асфальтосмесительная установка и резервуар.