Владельца красноярской сети «Ценалом» признали банкротом

Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом Валерия Конуркина — владельца сети дискаунтеров бытовой техники «Ценалом» и «Лесосибирской Торговой Компании» («ЛТК»). Теперь его имущество будут продавать, чтобы рассчитаться с кредиторами.
Признать себя банкротом как физлицо предприниматель попросил еще в начале 2026 года. Пресс-служба суда сообщила, что в августе 2025-го Конуркин взял процентный заем в размере пяти миллионов рублей у кредитора А. Клименкова. Поручителями по этому кредиту выступили «Ценалом» и «ЛТК», взяв на себя солидарную ответственность.
В иске заявитель указал, что заемщик не вернул деньги в срок. Кредитор через суд зимой прошлого года добился солидарного взыскания долга.
После этого Клименков обратился в суд с требованием признать обе компании банкротами.
Дела о банкротстве компаний красноярского бизнесмена продолжают рассматриваться. Судебные заседания назначили на 22 апреля и 6 мая.
