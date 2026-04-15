В подмосковном селе Захарово открыли обновленный медпункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открылся селе Захарово Московской области после ремонта, который провели при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Обратиться за помощью в него смогут более 270 человек, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
В здании полностью заменили все инженерные системы, обновили внутреннюю отделку, заменили двери и окна. Также специалисты создали зону ожидания и установили новую мебель.
Теперь в современных условиях можно пройти первый этап диспансеризации, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, получить телемедицинскую консультацию или закрыть больничный лист. А еще там проводят диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями. Подчеркивается, что обратиться за помощью в модернизированный ФАП могут жители не только Захарово, но и других населенных пунктов: Вьюхово, Владыкино, Бортниково и Титково.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.