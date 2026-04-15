Крупная компания выплатила 167 млн рублей за загрязнение почвы под Волгоградом

В Волгоградской области завершилась история с крупным загрязнением почв: нефтяная компания выплатила более 167 миллионов рублей в качестве компенсации. Это произошло по требованию Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Ранее специалисты вместе с полицейскими выявили факт загрязнения почвы. Инцидент произошел вблизи станицы Островская Даниловского района. Причиной стала авария на нефтепроводе, принадлежащем одной из крупных компаний.
Лабораторные исследования, проведенные ЦЛАТИ по Волгоградской области, подтвердили, что в почве значительно превышена концентрация загрязняющих веществ. Это негативно сказалось на плодородном слое и привело к серьезному загрязнению земель нефтепродуктами. Общая площадь пострадавших участков составила внушительные 68 138,67 квадратных метров.
По расчетам, нанесенный ущерб почве оценили в сумму 167 398 643 рубля. Эту сумму компания должна была выплатить добровольно. Однако в установленный срок платеж не поступил.
Поскольку компания отказалась от добровольной оплаты, Управление Росприроднадзора обратилось в арбитражный суд, чтобы добиться принудительного взыскания. Изначально суд отклонил иск. Но Росприроднадзор не согласился с таким решением и подал жалобу в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд.
Рассмотрев все доводы Росприроднадзора, суд признал их требования законными и обоснованными. Он удовлетворил иск в полном объеме, обязав компанию возместить вред почвам.