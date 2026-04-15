План участка у Гребного канала утвердили для строительства Восточного обхода

Планировку территории вдоль Гребного канала утвердили для строительства Восточного обхода Нижнего Новгорода. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Речь идет об участке от дома № 459 в слободе Подновье до улицы Лысогорской. Территория находится на стыке Нижегородского и Кстовского районов. Подготовка проекта планировки является частью первого этапа проекта.
Создание Восточного обхода планируют завершить до 2025 года. Необходимость строительства магистрали объясняют устойчивым ростом транспортного потока. Новая дорога позволит разгрузить существующие трассы.
Напомним, новый автомобильный завод хотят построить в Нижнем Новгороде к 2034 году.