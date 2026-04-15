В Красноярске ликвидировали опасный объект рядом с домами Академгородка

Прокуратура добилась устранения опасности для жителей красноярского Академгородка. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.
Долгое время жители Академгородка в Красноярске даже не подозревали, что рядом с их домами существует потенциальная угроза — вопрос безопасности объекта оставался нерешённым.
В 2023 году прокуратура проверила склад хлора, хлораторную и водозабор «Гремячий Лог», принадлежащие ООО «КрасКом». Выяснилось, что у объекта отсутствовала санитарно-защитная зона, а значит, защита людей от возможных вредных воздействий не была обеспечена.
Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать компанию разработать проект санитарно-защитной зоны и пройти все необходимые процедуры в Роспотребнадзоре. В апреле 2024 года суд полностью поддержал эти требования.
Однако вместо затяжного конфликта ресурсоснабжающая организация добровольно исполнила решение суда. «КрасКом» перевёл очистку воды на безопасный гипохлорит натрия, который производится прямо на месте. После этого объект исключили из реестра опасных производственных объектов, и необходимость в санитарно-защитной зоне отпала.
