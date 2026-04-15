Туроператоры Красноярского края смогут получить грантовую поддержку

Конкурсный отбор на предоставление грантов для туроператоров стартовал в Красноярском крае, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона. Развитие инфраструктуры для путешествий по России проводится при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Они могут получить до 1 млн рублей. Средства предназначены для разработки новых маршрутов, организации экскурсий и привлечения профессиональных гидов. С помощью такой поддержки у жителей и гостей Красноярского края появляется возможность знакомиться с историей, культурой и природными достопримечательностями региона.
Прием заявок на участие в отборе продлится до 5 мая. Более подробная информация размещена на сайте краевого агентства по туризму.
«Развитие внутреннего туризма — один из приоритетов региона. Такие конкурсы позволяют системно поддерживать инициативы туроператоров, создавать новые маршруты и формировать интерес к путешествиям по Красноярскому краю. Важно, что эти проекты работают не только на отрасль, но и на жителей, делая поездки по региону более доступными и разнообразными», — подчеркнула заместитель руководителя агентства по туризму Красноярского края Ольга Кох.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.