Стрельба на парковке: в полиции рассказали подробности конфликта около «Лемана ПРО» в Калининграде

Утром на скорой в больницу увезли раненого мужчину.

Источник: Клопс.ru

Полицейские установили личность мужчины, стрелявшего на парковке у магазина «Лемана ПРО» в Калининграде. Об этом «Клопс» сообщили в региональном УМВД.

Утром 15 апреля в ОМВД России «Гурьевский» поступило сообщение о конфликте возле торгового центра. На данный момент известно, что мужчина 1982 года рождения поссорился с другим водителем. После перепалки он выстрелил один раз из травматического пистолета в сторону оппонента.

Стрелявшего доставили в отдел полиции. По данным источника, он утверждает, что обидчик первым подрезал его, а затем ударил.

«В настоящее время стражи правопорядка устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в пресс-службе УМВД.

Ранее стало известно, что на парковке около «Лемана ПРО» мужчине выстрелили в пах из травматического пистолета. Пострадавшего увезли в БСМП.