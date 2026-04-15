В детские отделения и поликлиники Чукотки закупят новое оборудование

Там появятся передвижные аппараты УЗИ и приборы для рентген-исследований.

Современное медицинское оборудование приобретут по нацпроекту «Семья» для больничных отделений и детских поликлиник Чукотского автономного округа. Об этом сообщили в региональном департаменте экономики и инвестиций.

В планах закупить передвижные аппараты УЗИ и приборы для рентген-исследований. Как сообщил в своем канале в национальном мессенджере МАХ губернатор Владислав Кузнецов, ими оснастят медучреждения города Певека, а также населенных пунктов Беринговский, Провидения, Эгвекинот, Хатырка, Ваеги, Мейныпильгыно и Лаврентия.

Кроме того, в детских отделениях предусмотрено установить еще 6 новых единиц оборудования. Среди них — системы аутотрансфузии для восстановления эритроцитов, эндоскопической визуализации и мониторинга нейрофизиологических показателей, жесткий нефроскоп.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.