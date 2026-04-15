Кому нужны необязательные стандарты

А вот Роскачество и Минпромторг решили сделать более масштабный шаг по гостированию и в начале марта представили на обсуждение проект национального стандарта «Русская традиционная кухня. Рекомендации по технологии приготовления блюд». В проработке гастрономического культурного кода — не только широко известные блюда, но и практически забытые или локальные. Не обошлось и без сказочного фольклорного колобка. Расскажите: кто из вас хоть раз в жизни ел этого самого пресловутого колобка? Кто готовил и где продается? Хотя я всю жизнь думала, что это круглый, очень скудный по ингредиентам хлеб, состоящий из воды и не самой качественной муки, но, оказалось, я ошибалась… В проекте ГОСТа черным по белому прописано, что настоящего колобка следует готовить из муки, сметаны, масла, молока, сливок, куриных яиц и дрожжей. Из этого следует, что колобок выкатился из очень хорошей и состоятельной семьи, чьи сусеки явно были расположены где-нибудь в офшорах. Кстати, а если колобок будет испечен не по ГОСТу — все? Будет именоваться колобковым продуктом или и вовсе хлебным? Кстати, до сих пор задаюсь вопросом, куда он девал глаза и рот, когда катился…