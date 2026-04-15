Калининградский морской торговый порт увеличил грузооборот в полтора раза. За первый квартал 2026 года обработали более 440 тысяч тонн — почти на 53% выше результатов января-марта 2025-го. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе порта.