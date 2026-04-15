Калининградский морской торговый порт увеличил грузооборот в полтора раза

За январь-март обработали более 440 тысяч тонн.

Калининградский морской торговый порт увеличил грузооборот в полтора раза. За первый квартал 2026 года обработали более 440 тысяч тонн — почти на 53% выше результатов января-марта 2025-го. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе порта.

Увеличение показателей отмечают по нескольким направлениям. По каботажу прирост составил порядка 54%. Объём достиг 370 тысяч тонн. Обработка импортных грузов увеличилась до 60 тысяч тонн, что на 73% больше аналогичного периода 2025 года.

Контейнерооборот в первом квартале удвоился. Показатель поднялся с 21 до 46 тысяч TEU. Прирост составил 118%.