В Волгограде изобрели новую методику лечения позвоночника

Волгоградский нейрохирургический центр на базе Волгоградской областной больницы № 1 начал проводить новые для региона операции на позвоночнике. Теперь жители области смогут вылечить стеноз позвоночного канала и грыжи.

Как сообщили в комитете здравоохранения региона, во время хирургического вмешательства специалисты стали использовать специальные импланты, которые фиксируют позвонки в правильном положении, увеличивают расстояние между ними и освобождают сдавленные нервные корешки. Благодаря этому риск рецидива грыжи сводится к нулю, а восстановление больного после операции происходит намного быстрее.

Нейрохирурги Евгений Гридин и Игорь Корнилов выполнили уже три операции пациентам с грыжей межпозвонковых дисков. Спустя три дня после хирургического вмешательства каждый из них почувствовал заметное улучшение.

— Пять лет подряд мучили сильные боли в пояснице. В ноябре начала неметь нога. МРТ показало грыжу, после чего меня направили на операцию. Прошло три дня — чувствую себя хорошо, — поделился своим опытом 19-летний волгоградец.

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области.