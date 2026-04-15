СК назвал предъявленные организаторам площадки «бумажного НДС» статьи

Организовавшей в Московском регионе крупнейшую площадку «бумажного НДС» группе лиц, из-за которой бюджет России недополучил более триллиона рублей налогов, грозит до пяти лет тюрьмы, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
«В их действиях усматриваются признаки таких преступлений, как неправомерный оборот средств платежей и незаконное образование юридического лица», — заявила Петренко.
Уточняется, что следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Обе статьи предполагают лишение свободы на срок до пяти лет.
Накануне представитель Следственного комитета сообщила, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность группы лиц, организовавшей в Московском регионе крупнейшую площадку «бумажного НДС». 14 апреля источник РБК, близкий к правоохранительным органам, рассказал, что ФСБ провела операцию по раскрытию площадки совместно со Следственным комитетом, МВД и ФНС при содействии Генпрокуратуры.
«Бумажный НДС» — это схема ухода от налога, когда компания подставляет в цепочку взаимоотношений фиктивные сделки с фирмами-однодневками. Хотя в реальности она не оплачивала товары или услуги, мнимая операция отражается в документах, увеличивая «входящий» НДС и, соответственно, снижая итоговую сумму налога к уплате. Фактически оплата по сделкам не перечисляется, операция не отражается в бухучете продавца или же отображается как дебиторская задолженность с последующим списанием по истечении срока исковой давности. Организаторы таких схем, как правило, получают вознаграждение в размере 2−3% от суммы фиктивно подтвержденных вычетов.
С декабря 2024 года за организацию схем с «бумажным НДС» в России действует уголовная ответственность.
