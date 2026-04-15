WP: США направили еще около 10 тыс. военных на Ближний Восток

По его данным, в контингент вошли 6 тыс. военнослужащих в составе ударной группы во главе с авианосцем USS George H. W. Bush. Ожидается также, что к концу апреля в регион прибудут еще около 4,2 тыс. морпехов. Действия администрации США якобы направлены на то, чтобы вынудить Иран заключить соглашение о прекращении конфликта, уточнил собеседник издания.
По информации Пентагона, сейчас на Ближнем Востоке размещены примерно 50 тыс. военных. По мнению военных экспертов, опрошенных газетой, дополнительные силы предоставят Центральному командованию (CENTCOM) ВС США «больше возможностей» в случае провала американо-иранских переговоров. Перемирие между Ираном и США истекает 22 апреля.
28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Власти исламской республики приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против Ирана. Вашингтон 7 апреля объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Тегераном. По данным Организации экстренной медицинской помощи Ирана, 3 375 иранцев погибли в результате американо-израильских ударов за 40 дней войны.
11 апреля стороны провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Как сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда противоречий. Как сообщило агентство Associated Press, новый раунд переговоров может состояться 16 апреля.