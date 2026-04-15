Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: США направили еще около 10 тыс. военных на Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Пентагон направит в ближайшие дни дополнительный воинский контингент на Ближний Восток. Об этом сообщил газете The Washington Post (WP) американский чиновник.

Источник: Reuters

По его данным, в контингент вошли 6 тыс. военнослужащих в составе ударной группы во главе с авианосцем USS George H. W. Bush. Ожидается также, что к концу апреля в регион прибудут еще около 4,2 тыс. морпехов. Действия администрации США якобы направлены на то, чтобы вынудить Иран заключить соглашение о прекращении конфликта, уточнил собеседник издания.

По информации Пентагона, сейчас на Ближнем Востоке размещены примерно 50 тыс. военных. По мнению военных экспертов, опрошенных газетой, дополнительные силы предоставят Центральному командованию (CENTCOM) ВС США «больше возможностей» в случае провала американо-иранских переговоров. Перемирие между Ираном и США истекает 22 апреля.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Власти исламской республики приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против Ирана. Вашингтон 7 апреля объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Тегераном. По данным Организации экстренной медицинской помощи Ирана, 3 375 иранцев погибли в результате американо-израильских ударов за 40 дней войны.

11 апреля стороны провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Как сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда противоречий. Как сообщило агентство Associated Press, новый раунд переговоров может состояться 16 апреля.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше