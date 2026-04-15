Красноярцам напомнили, как правильно утилизировать автомобильные шины

В Красноярске с началом сезона смены резины автомобилистам напоминают о правилах утилизации изношенных шин. Непригодные покрышки нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором, так как такие отходы не относятся к твердым коммунальным и не подлежат захоронению на полигонах. Специалисты отмечают, что оставленные во дворах или на контейнерных площадках шины не вывозятся мусоровозами и могут наносить вред окружающей среде. Разложение резины занимает более ста лет, при этом она способна выделять токсичные вещества. Если покрышки обнаружены на территории, ответственность за их вывоз и передачу на переработку несёт собственник или арендатор участка. Сдать автомобильные шины можно в специализированный пункт приема по адресу: Красноярский край, Емельяновский муниципальный район, с. п. Шуваевский сельсовет, п. Сухая Балка, автодорога Красноярск — Енисейск, 15-й километр, стр. 8. Туда принимают резину от легковых и грузовых автомобилей, включая шипованные шины. При этом не принимаются индустриальные, сельскохозяйственные и вездеходные покрышки. За складирование шин в неположенных местах предусмотрена административная ответственность. Размер штрафов зависит от категории нарушителя и может достигать от 1 500 рублей до 400 тысяч рублей. При повторных нарушениях санкции усиливаются.