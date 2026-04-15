РПН взыскал 167 млн за разлив нефти в Волгоградской области

По требованию Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора возмещен вред почвам в размере 167 398 643 рублей. Как сообщили в ведомстве, ранее был установлен факт загрязнения почвы на земельном участке вблизи станицы Островская Даниловского района.

Общая площадь загрязнения составила — 68138,67 кв.м. Собственник сетей добровольно не погасил рассчитанный Росприродадзором ущерб, после чего последовало разбирательство в судах. Правомерность решения ведомства подтвердили суды различных инстанций, в том числе арбитражный суд Поволжского округа. Платеж в бюджет был произведен накануне, 14 апреля.

Фото Нижне-Волжского межрегионального управления РПН.