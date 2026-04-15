Два новых производства металлоизделий построят в Нижнем Новгороде

Предприятия появятся в Автозаводском и Канавинском районах города.

В Нижнем Новгороде построят два новых производственных объекта, связанных с обработкой металла и выпуском металлоконструкций. Разрешения на строительство уже выданы региональным министерством строительства. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

Первый проект реализуется в Автозаводском районе, на территории Шуваловской промзоны. Там возведут производственный комплекс по выпуску металлоконструкций. Второй объект разместится в Канавинском районе, на Московском шоссе рядом с домом № 302/2. Это будет производственно-складской комплекс, ориентированный на металлообработку и изготовление изделий из металла.