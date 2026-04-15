В микрорайоне Гайва в Перми построили поликлинику на 200 посещений в смену

Современную поликлинику, рассчитанную на прием 200 пациентов в смену, возвели в микрорайоне Гайва в Перми, сообщили в региональном министерстве строительства. Работу выполнили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
В новом четырехэтажном здании разместили кабинеты участковых терапевтов и специалистов узкого профиля. Также там обустроены рентгенодиагностическое отделение, кабинеты медицинской реабилитации и физиотерапии, процедурные помещения, травмпункт с отдельным входом и женская консультация с дневным стационаром. Поликлинику уже оснастили необходимым медоборудованием и мебелью, а прилегающую к ней территорию благоустроили.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.