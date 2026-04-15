Почти 100 лифтов заменят в домах Красноярского края в 2026 году

В этом году в Красноярском крае планируют заменить 96 лифтов в 39 домах и системы газоснабжения в 77 домах. Это приоритетные виды работ в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ края.
Новые лифты оснащены светодиодным долговечным освещением, зеркалами, металлическими поручнями, системой безопасности. В течение 2026 года лифтовое оборудование установят в домах Красноярска, Норильска, Лесосибирска, Железногорска, Зеленогорска, Дивногорска и Кодинска.
«В ходе ремонта газоснабжения полностью меняют всё оборудование: трубы, запорную арматуру, шланги подключения к плитам. Каждую квартиру оснащают датчиком контроля загазованности, который отключает подачу газа при обнаружения утечки. В этом году работу проведут в многоквартирных домах Красноярска и Зеленогорска», — рассказали в минстрое.
С начала реализации программы капитального ремонта в 2014 году в регионе газовое оборудование заменили в 774 домах и установили 4564 лифта.
При капремонте в многоквартирных домах обновляют крыши, инженерные системы водоотведения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, системы электроснабжения, ремонтируют подвалы, фасады, меняют лифтовое и газовое оборудование. В 2026 году ремонт пройдёт в более 700 многоквартирных домах края.
