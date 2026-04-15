Пермский бизнесмен выплатил компенсацию за навязчивые рекламные звонки

Житель Волгограда добился через суд выплаты компенсации от предпринимателя из Пермского края за нежелательные звонки с предложением образовательных услуг.
Как выяснилось, мужчине дважды звонили с предложением записать ребенка в компьютерную школу с перспективой стажировки в крупной IT-компании. При этом он не оставлял заявок и не давал согласия на подобные контакты.
Вместо оформления договора на обучение волгоградец обратился в суд. В иске он потребовал компенсировать моральный вред за вмешательство в личную жизнь, взыскать штраф за нарушение закона о защите прав потребителей, а также вернуть судебные расходы.
Во время разбирательства было установлено, что ранее антимонопольная служба признала эту рекламу незаконной. По закону, такие звонки допускаются только с согласия абонента, которого в данном случае не было. Также подтвердился факт обработки персональных данных без разрешения.
Суд встал на сторону истца и обязал владельца онлайн-школы выплатить более 55 тысяч рублей.