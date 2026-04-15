Волгоград заполонили несанкционированные свалки

Жители Волгограда публикуют в пабликах фото и видео, свидетельствующие о свалках, которые заполонили территорию города.
В поселке Горьковском Советского района областного центра горы мусора растянулись вдоль дороги. Судя по тому, сколько здесь скопилось отходов, их давно никто не вывозит.
Растет свалка и в районе Царицынского родника. Попасть на территорию за Третьей продольной магистралью непросто — туда ведет только одна дорога, но люди умудряются организовать свалку и в этом уголке природы.
Жалуются и жители дома на улице Даугавской, 13. Двор забросали мусором, к кучам отходов уже сбегаются крысы, рассказывают горожане.
«Ответьте на один вопрос. Было такое до прихода этих новых региональных операторов? Вот и мы не помним», — пишет одна из горожанок.
«Это все сделали американские шпионы. Россияне так со своей Родиной не поступают, здесь еще ведь детям жить», — выдвигает версию другой волгоградец.
Обвинение одной из жительниц областного центра по поводу того, что мусор принесли на улицы сами жители, обсуждающие безобразие восприняли в штыки: «А разве мы не платим за вывоз мусора? Разве это не работа компаний, за которую они уже взяли с нас деньги?».
И призвали написать обращение в прокуратуру и администрацию города.
