Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоград заполонили несанкционированные свалки

Жители Волгограда публикуют в пабликах фото и видео, свидетельствующие о свалках, которые заполонили территорию города.

В поселке Горьковском Советского района областного центра горы мусора растянулись вдоль дороги. Судя по тому, сколько здесь скопилось отходов, их давно никто не вывозит.

Растет свалка и в районе Царицынского родника. Попасть на территорию за Третьей продольной магистралью непросто — туда ведет только одна дорога, но люди умудряются организовать свалку и в этом уголке природы.

Жалуются и жители дома на улице Даугавской, 13. Двор забросали мусором, к кучам отходов уже сбегаются крысы, рассказывают горожане.

«Ответьте на один вопрос. Было такое до прихода этих новых региональных операторов? Вот и мы не помним», — пишет одна из горожанок.

«Это все сделали американские шпионы. Россияне так со своей Родиной не поступают, здесь еще ведь детям жить», — выдвигает версию другой волгоградец.

Обвинение одной из жительниц областного центра по поводу того, что мусор принесли на улицы сами жители, обсуждающие безобразие восприняли в штыки: «А разве мы не платим за вывоз мусора? Разве это не работа компаний, за которую они уже взяли с нас деньги?».

И призвали написать обращение в прокуратуру и администрацию города.

Ранее волгоградцы поделились фото и видео града, обрушившегося на область.