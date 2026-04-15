Трое воронежских спортсменов вошли в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30»

Голосование продлится до 30 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Трое воронежских спортсменов вошли в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30». Речь про олимпийскую чемпионку гимнастку Ангелину Мельникову, чемпионку мира пловчиху Дарью Клепикову и рекордсмена Европы на дистанции 400 метров, легкоатлета Алексея Данилова.

Отметим, что издание выбирает номинантов до 30 лет, добившихся успехов в спорте, науке, искусстве и других сферах.

С учетом голосования зрителей жюри и редакция издания выберут 30 самых перспективных россиян — по три победителя в каждой из десяти номинаций. Голосование проходит онлайн до 30 апреля. Поддержать воронежцев можно по ссылке.