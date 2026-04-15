Минтруда сказало, кому не надо выходить на работу в субботу 25 апреля за выходной в понедельник 20 апреля

Министерство труда и социальной защиты Беларуси сказало, кому не надо трудиться в рабочую субботу 25 апреля.
Впереди у белорусов большие четырехдневные выходные. Все дело в том, что Радуница в 2026 году выпала на вторник, 21 апреля. Понедельник, 20 апреля, также будет не рабочим днем. Но за него придется потрудиться в субботу, 25 апреля.
В ведомстве обращают внимание на некоторых белорусов, которым не нужно будет выходить на работу в субботу, 25 апреля. К примеру, если сотрудники 20 и 25 апреля находятся на больничном или же в трудовом и социальном отпусках, то работать они не будут. Также отрабатывать в субботу не нужно и белорусам, принятым на работу в период с 21 по 24 апреля.
Кстати, Минтруда сказало белорусам про сокращенный рабочий день в субботу 25 апреля.
