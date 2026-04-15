Глава Ростова рассказал о судьбе новых трамвайных путей в Левенцовке

Ситуацию с проектом трамвайной модернизацией прокомментировал глава Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин рассказал о судьбе трамвайных путей в микрорайоне Левенцовском. Напомним, инфраструктуру в рамках одного из этапов работ возвел концессионер, но сейчас проект масштабной модернизации приостановлен.

— Безусловно, построенное в Левенцовке кольцо надо соединять с Мичуриной площадью. Но каким маршрутом? Это требует обсуждения. Позиции по маршрутам не вошли даже в общественные слушания, — отметил Александр Скрябин.

Отдельно глава города прокомментировал общую ситуацию с проектом трамвайной модернизации.

— Та концессия, которая была подписана, стала неудобна городу в части экономической целесообразности. Концессионер, меняя параметры, уменьшил количество путей и маршрутов, количество депо и подвижного состава. Экономики там нет никакой. 50 лет концессионеру выплачивать за счет бюджета нецелесообразно. Концессия не расторгнута, она приостановлена. Сейчас мы обсуждаем, как дальше правильно поступить с этой всей информацией, — пояснил Александр Скрябин.

Напомним, соглашение было приостановлено в конце 2024 года. Тогда общая стоимость проекта выросла до 80 млрд рублей. При этом линию на участке от Жданова до Малиновского в Левенцовке успели построить на 99%. В частности, в границах плана смонтировали 154 опоры контактной сети, выполнили земляные работы и возвели тяговую подстанцию. Поставка подвижного состава в 2025 году не осуществлялась.

