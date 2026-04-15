В селе Никольском Свердловской области обновили врачебную амбулаторию

Там открыли кабинеты участкового терапевта и фельдшера, процедурную и дневной стационар.

Источник: Национальные проекты России

Врачебную амбулаторию в селе Никольском Свердловской области открыли после капитального ремонта, сообщили в администрации Сысертского муниципального округа. Работы провели при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Специалисты заменили кровлю, системы вентиляции, пожарной и охранной сигнализаций. Внутри также выполнили чистовую отделку помещений, установили новую мебель и обустроили навигацию. В модернизированном учреждении открыли кабинеты участкового терапевта и фельдшера, процедурную и дневной стационар на шесть мест. Также там работает подстанция скорой медицинской помощи Сысертской центральной районной больницы.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.