МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Традиционный 17-часовой онлайн-марафон акции по проверке грамотности «Тотальный диктант» пройдет 18 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе акции.
«Онлайн-марафон Тотального диктанта пройдет 18 апреля. В прямом эфире будут прочитаны все четыре части текста Тотального диктанта и проведены их экспресс-разборы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в трансляции примет участие актриса, телеведущая и блогер Юлия Меньшова, писатель и автор текста диктанта 2015 года Евгений Водолазкин, писатель Михаил Визель и другие звездные гости.
«Тотальный диктант» — ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной.