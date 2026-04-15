Ушла из жизни ветеран музейного дела Прикамья Нина Миронова

Сегодня, 15 апреля, в Лысьве прошли похороны Нины Васильевны Мироновой — человеком, много лет посвятившему Лысьвенскому краеведческому музею. Она скоропостижно скончалась 12 апреля, сообщили в группе музея во «Вконтакте».
Нина Васильевна запомнилась коллегам как «музейный ангел» — незаменимый учитель и помощник, который оставался рядом даже после выхода на пенсию. Ее также назвали «музейной энциклопедией» за глубокие знания о людях и важнейших событиях истории.
В соцсетях отмечают, что сотрудница музея активно публиковала краеведческие заметки в местной прессе. Семья Мироновых много лет играла важную роль в культурной жизни Лысьвы. Муж Нины Васильевны Александр Миронов — ведущий артист местного театра драмы. Церемония прощания прошла в Лысьве в соборе Троицы Живоначальной.