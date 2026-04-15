Психиатр рассказала, как противостоять мошенникам

Сейчас значительно возросло количество телефонных мошенников. На их уловки попадаются люди разных возрастов, чаще всего пожилые, — они переводят на счета аферистов сбережения и кредитные деньги, лишаются недвижимости.
Как противостоять воздействию злоумышленников, «АиФ-Воронеж» рассказала заместитель главного врача по медицинской части КУЗ ВО «ВОКПНД», врач-психотерапевт, психиатр Каролина Кикина.
Воздействие на эмоции.
— Каролина Вячеславовна, почему, несмотря на разные предупреждения полиции и экспертов, количество жертв мошенников продолжает увеличиваться? Причем, обманывать им удается не только пожилых, но и людей среднего возраста.
— Дело не в глупости и не в возрасте. Дело в устройстве нашего мозга. Для понимания этого механизма приведу простой пример: обычный вечер, вы поужинали, только налили чай и вдруг звонит телефон, а на том конце вежливый, но взволнованный голос представляется службой безопасности банка и сообщает, что на ваше имя прямо сейчас пытаются оформить кредит, поэтому нужно срочно перевести деньги на защищённый счёт. Сразу мысль: а вдруг правда? нужно срочно спасти деньги! Эмоция — страх или сильная тревога. И вот вы уже действуете — переводите сумму, которую копили несколько лет.
Мошенники часто действуют как профессиональные гипнотизёры и первым делом «бьют» в самую слабую точку — в наши эмоции. Страх, жадность, надежда или любовь к родным — любая сильная эмоция мгновенно отключает префронтальную кору мозга. А эта зона мозга отвечает за анализ и критику, и человек перестаёт думать, он начинает реагировать. Дальше включается искусственная срочность и авторитет: «Я майор ФСБ, у вас две минуты, иначе деньги пропадут навсегда». И наш мозг, слыша знакомые слова «майор», «банк», «срочно», выдаёт старую детскую программу — слушаться старшего, действовать быстро, не задавать вопросов. А когда уже перевели первые деньги, вступает эффект уже вложенных сил: признать ошибку — значит, ударить по самооценке и проще поверить, что нужно просто доплатить страховку, и тогда всё вернут.
— Почему же предупреждения не работают, если о них пишут везде?
— Дело в том, что любое предупреждение работает только для «холодного» мозга. Когда вы спокойны, вы думаете, что никогда бы не попались на такие глупые уловки. Но когда на вас кричат в трубку «Ваши деньги крадут прямо сейчас!», ваш мозг возвращается буквально в каменный век, где была только одна команда — «беги или спасай», — поясняет специалист.
Они — профессионалы.
— Как же противостоять такому воздействию?
— В когнитивно-поведенческой терапии есть простое правило, называется «Пауза». Как только незнакомец в трубке начинает говорить о деньгах, угрожать или обещать золотые горы, вы кладёте трубку — прямо посреди его фразы. Затем делаете десять медленных вдохов и выдохов, считая про себя. А после этого перезваниваете человеку, которому доверяете: сыну, подруге или в свой банк. Ваша задача выждать 5−10 минут. За это время уверенность, скорее всего, исчезнет, потому что ни один настоящий сотрудник банка не требует мгновенных переводов.
И ещё, чаще всего от тех, кого обманули, можно услышать примерно такие фразы: «Как я мог? Я же знал!» Не нужно корить себя, это не поможет. Вы не глупы, вы просто попали под профессиональный прессинг, к которому не были готовы, тогда как мошенники тренируются каждый день на сотнях людей. Просто пользуйтесь простым правилом паузы — оно реально работает.