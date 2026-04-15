Психиатр рассказала, как противостоять мошенникам

Мошенники часто действуют как профессиональные гипнотизёры и первым делом «бьют» в самую слабую точку — в наши эмоции. Страх, жадность, надежда или любовь к родным — любая сильная эмоция мгновенно отключает префронтальную кору мозга. А эта зона мозга отвечает за анализ и критику, и человек перестаёт думать, он начинает реагировать. Дальше включается искусственная срочность и авторитет: «Я майор ФСБ, у вас две минуты, иначе деньги пропадут навсегда». И наш мозг, слыша знакомые слова «майор», «банк», «срочно», выдаёт старую детскую программу — слушаться старшего, действовать быстро, не задавать вопросов. А когда уже перевели первые деньги, вступает эффект уже вложенных сил: признать ошибку — значит, ударить по самооценке и проще поверить, что нужно просто доплатить страховку, и тогда всё вернут.