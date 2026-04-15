Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предпринимателям Владимирской области расскажут о применении ИИ в бизнесе

Региональная конференция «НейроПрактика» состоится 29 апреля.

Источник: Национальные проекты России

Региональная конференция «НейроПрактика» для предпринимателей состоится 29 апреля во Владимире, сообщили в областном учреждении «Бизнес-инкубатор». Мероприятие проводится центром «Мой бизнес» при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Участники узнают, как искусственный интеллект помогает бизнесу региона расти и оптимизировать расходы. Также эксперты разберут на реальных примерах внедрение ИИ в бизнес-процессы местных компаний. Гости смогут послушать выступления специалистов и задать интересующие вопросы, пообщаться с разработчиками нейросетей и найти партнеров для своих проектов, получить готовые практические решения.

Конференция пройдет в Центре опережающей профессиональной подготовки по адресу: улица Диктора Левитана, 34А. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.