«Шесть детей — это не подвиг!» О секретах и традициях большой семьи Гнидиных

«Шестеро детей — это не подвиг, это норма», — говорит многодетный отец из Ростовской области Александр Гнидин. В эпоху, когда о демографии говорят цифрами и графиками, Rostov.aif.ru решил послушать живые голоса.
Мы поговорили с Александром и Натальей Гнидиными, которые воспитывают шестерых детей. Их история — не про «героизм», а про осознанный выбор, ежедневный труд и тихое счастье, которое, по словам главы семейства, «необъяснимо, пока не станешь отцом».
«Мечта детства — большая семья».
Александр Валентинович Гнидин не скрывает: всегда хотел большую семью. Это была его мечта с детства.
«Никакого перелома не было. Для меня это было естественно», — отвечает мужчина.
Гнидины воспитали шестерых: Валерии 28 лет, Роману — 23, Александру — 19, Фёдору — 13, Артемию — девять, Арине — семь. И каждое имя давалось не случайно.
«Выбор имени всегда был проблемой, но в хорошем смысле. Мы смотрели на людей с этим именем, на их характеры, жизненные пути. Пытались понять: каким вырастет наш ребёнок?» — рассказывает отец.
Валерия стала первым ребёнком, и на ней, как признаётся отец, проводились определённые родительские «эксперименты»:
«Она никогда для меня лично не была маленьким ребёнком, — говорит Александр Валентинович. — Наверное, это наложило определённый отпечаток на наши с ней взаимоотношения. Но в то же время это и есть жизнь, и для неё это определённый багаж опыта».
Сейчас Валерия имеет несколько высших образований: она и юрист, и психолог, и педагог начальных классов. Рассказывая о детях, отец не скрывает эмоций: Роман — первый сын. Пошёл в хоккей с четырёх лет. Учился всегда на отлично. В школе всегда был за мирное урегулирование всех конфликтов.
Александр, по словам отца, вечный «революционер», всегда за правду, за справедливость, готов спорить, отстаивая свою точку зрения. Фёдор учится хорошо, очень похож на Романа. Артемий — бунтарь, как и Саша.
«Но всегда приводит доводы, аргументирует своё мнение. С ним трудно не согласиться — он всегда чётко обосновывает позицию», — рассказывает многодетный папа.
Младшая Арина — девочка с характером, похожа на Валерию, но более уверенная в себе. Уже 4 года занимается танцами. И уже в семь лет есть чёткое понимание фраз — «это надо сделать», «нельзя подвести коллектив».
Быть рядом с родными.
Первые трое детей, по словам Александра, росли, в основном, с мамой.
«Если говорить грубо, то я, к сожалению, пропустил их детство. Большая часть времени уходила тогда на работу», — честно говорит он в разговоре с корреспондентом.
Переломным стал 2013 год: перед рождением четвёртого сына Фёдора. Тогда отец сказал сам себе твёрдо: всё, хватит. «Теперь я хочу насладиться детьми», — решил мужчина. Александр изменил ритм жизни, ушёл из крупной компании, чтобы быть рядом с самыми близкими ему людьми.
«Я был за границей, когда на свет появилась Валерия. Узнал об этом из сообщения на автоответчике: “Поздравляю, родилась принцесса”. Вернулся, когда дочери уже было девять месяцев. Взял на руки — а она уже ходит. Для меня она сразу стала “взрослой”. Мне не хватило именно этого ощущения крохи с рождения», — с лёгкой грустью вспоминает Александр.
Зато с Романом он прочувствовал все ночные укачивания: «Носишь-носишь, спать хочется, а завтра на работу рано. Но это того стоило. Каждый ребёнок был по-своему требователен», — ностальгирует мужчина.
Куда ж без сложностей: дети ревновали родителей к братьям и сёстрам. Им казалось, что других, как правило, младших, любят больше. Но по мере взросления ребята понимали, что это не так.
Дети подрастали, а мама и папа возлагали на сыновей и дочек свои надежды. Но каким же откровением для них стало, когда дети не оправдали ожиданий: не соответствовали образам идеальных чад.
«Но кто сказал, что наши стандарты верные? Мы уже это приняли и поняли, что дети развиваются самостоятельно, выбирают свой путь, делают свои ошибки и нарабатывают свой личный жизненный опыт», — делится мудростью мужчина.
Крепкие традиции.
Часто многодетные семьи создают свои маленькие традиции. Но мало кто признаётся, что идеальная картинка — только на экранах.
«Все традиции, которые пытались зародить, не прижились. Современные дети, независимо от семьи и атмосферы, игнорируют любое нововведение. Основная проблема — собрать их всех вместе. Все дети заняты, а когда вырастают, у них появляются свои заботы», — рассуждает папа со стажем.
Зато, признаётся, вместе смотрят фильмы. Часто выбирают то, что просят включить дети. Но и сами нередко предлагают картины, которые считают интересными.
— Были ли ошибки в воспитании? — спрашиваю у главы большого семейства.
— Наверное, есть. Не мне судить: лучше спросить у детей. Мне кажется, что я всё правильно объясняю, но иногда дети не слышат. Порой они слышат кого-то другого. Даже если он говорит то же, что и я, его мнение примут. Но это нормально, так в целом происходит.
«Неделимы, как атом».
Наталья Владимировна Гнидина вышла замуж в 19 лет. До сих пор помнит свои сомнения перед свадьбой: «После сватовства мы с подружкой перетирали хрусталь, и я думала: а вдруг что-то пойдёт не так? Но если бояться, страшно будет даже просто выходить из дома».
В браке супруги уже тридцать лет.
«Для меня муж — защита, поддержка, надёжный тыл. Ощущение любви, уважения, тепла только усиливалось с годами», — делится Наталья.
Семья для неё как атом: «Ядро — это мы вдвоём, а вокруг кружится облако детей. Оно растёт, развивается. И суть не в количестве, а в том едином целом, которое мы создали. Мне иногда говорят: “Ты себя не развивала, всё положила на семью”. Но у меня никогда не было такого ощущения. Замужество — это умение уступать, находить компромиссы. Развод имеет место быть, если человек несчастлив. Но сначала нужно честно спросить себя: что я готов сделать для того, кто рядом?».
А в чём тогда формула любви? Есть ответ и на этот вопрос. По мнению Александра, должно быть три составляющих: «Ты мне нравишься, я тебя уважаю, я к тебе привязан». Когда это есть — любовь случается.
Когда корреспондент спросил, что бы глава семейства пожелал своим детям, Александр ответил без колебаний: «Чтобы были счастливы и здоровы!».
А мужчинам, которые только планируют стать отцами, он даёт простой совет: «Дерзайте. Не останавливайтесь. Это необъяснимо. Надо стать отцом, чтобы понять, как это здорово — когда есть ещё один человек, о котором ты можешь заботиться».