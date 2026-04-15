Предпринимателям Подмосковья помогут с сертификацией

Бизнес сможет получить помощь в проведении лабораторных испытаний, подготовке и регистрации деклараций.

Прием заявок для предпринимателей на получение услуг «Содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации и иной разрешительной документации» и «Разработка конструкторской документации и промышленного дизайна» стартовал в Московской области. Поддержка бизнеса реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.

Обе услуги окажет региональный центр «Мой бизнес». Благодаря первой мере поддержки бизнес сможет получить помощь в проведении лабораторных испытаний, подготовке и регистрации деклараций о соответствии и соответствующих сертификатов. Предпринимателям компенсируют до 85% стоимости, но не более 500 тысяч рублей.

Вторая услуга позволит возместить до 85% стоимости, но не более 700 тысяч рублей. Поддержка направлена на разработку конструкторской документации, необходимой для производства машин, узлов, агрегатов, оборудования, иных изделий, промышленный дизайн изделий, реверс-инжиниринг.

Подать заявку можно до 20 апреля по ссылке. Воспользоваться услугами могут предприниматели, зарегистрированные и ведущие деятельность на территории Подмосковья. Деятельность компаний должна относиться к сфере промышленного или сельскохозяйственного производства, а также к разработке и внедрению инновационной продукции.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.