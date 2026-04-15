Шалабаев поручил утеплить квартиру матери бойца СВО

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев дал поручение об утеплении квартиры жительницы Канавинского района Ирины Варёновой, матери участника специальной военной операции. Об этом глава города сообщил в своем MAX-канале.
«Провёл личный приём, узнал о проблеме жительницы Канавинского района Ирины Варёновой, чей сын сейчас на СВО. Она обратилась с просьбой утеплить квартиру со стороны фасадной части дома на ул. Рубо, где живёт. Зданию уже не один десяток лет, и несмотря на то, что в остальном с ним проблем нет, в ее квартире на первом этаже зимой недостаточно тепло», — говорится в сообщении.
По словам Шалабаева, в подходящую погоду домоуправляющая компания приступит к утеплению фасада и заодно проверит систему отопления. Также по просьбе Ирины Варёновой во дворе установят лавочки для местных жителей.
«По окончании всех работ проверю их исполнение», — подчеркнул мэр.
Напомним, что Глеб Никитин обсудил с Евгением Чинцовым поддержку участников СВО.