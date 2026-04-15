На Кубани зацвели краснокнижные ирисы и тюльпаны Шренка

На горных склонах Краснодарского края — от Маркотхского хребта под Новороссийском до предгорий Сочи — в середине апреля зацвели дикие ирисы, тюльпаны Шренка, пионы и другие краснокнижные растения. Усилено патрулирование мест их произрастания, сообщает Новороссийский филиал ФГБУ «Центр оценки безопасности и качества продукции АПК».
Заместитель директора филиала Валерий Немченко пояснил, почему нельзя рвать первоцветы.
«Большинство кубанских первоцветов — эфемероиды. У них невероятно короткий вегетационный цикл. Луковица дикого ириса набирает силу для первого цветения три-четыре года, а раскрывшийся бутон живет всего 7−10 дней. Если срывать цветок несколько лет подряд, луковица истощается и погибает», — сказал Валерий Немченко.
Эксперт добавил, что пион узколистный держит склон мощным корневищем. Выкапывая его, человек запускает эрозию почвы. Кроме того, исчезновение первоцветов ведет к гибели насекомых-опылителей и снижению урожайности.
Сбор и продажа краснокнижных растений запрещены федеральным законом. По статье 8.35 КоАП РФ грозит штраф, возможна и уголовная ответственность. Жителей и гостей Кубани просят сообщать о незаконной торговле по телефону 112.