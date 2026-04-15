CNN: Иран использует прекращение огня для откапывания ракетных установок

Американский канал CNN передает, что Иран в период перемирия с США и Израилем откапывает входы в тоннели, заваленные в результате авиаударов противников.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Телеканал ссылается на свежие спутниковые снимки, на которых видно, что Иран использует тяжелую технику для разбора завалов у входов в подземные хранилища баллистических ракет и пусковых установок, а также грузит обломки на автомобили. В частности, CNN приводит в пример снимки ракетного хранилища вблизи Хомейна и базы к югу от Тебриза, которые были сделаны 10 апреля.

Телеканал отмечает, что во время интенсивных боев США и Израиль намеренно атаковали входы в подземные тоннели Ирана, чтобы помешать иранским мобильным ракетным установкам выехать на позиции для запуска баллистических ракет и вернуться для перезарядки.

Более того, CNN утверждает со ссылкой на последние данные американской разведки, что примерно 50% иранских ракетных установок остались невредимы после месяца интенсивных боевых действий.

Но многие из них, вероятно, погребены в подземных хранилищах, и сейчас Иран спешно восстанавливает входы в них.

По сведениям израильского центра Alma, в начале 12-дневной войны в июне прошлого года у Ирана в тоннелях было около 2500 ракет. К ее окончанию их количество снизилось до 1500. Но за последующие восемь месяцев Иран произвел еще 1000 ракет, демонстрируя способность быстро восстанавливать ракетный арсенал.

