В Прикамье могут появиться три новых особо охраняемых природных объекта

Сейчас проходит согласование в правительстве.

Три новые особо охраняемые природные территории могут появится на территории региона этой весной, сообщает Законодательное собрание Пермского края.

В мае этого года в Перми и Пермском округе могут создать экологические парки «Долина реки Ива» и «Долина реки Мулянка». Ещё одна охраняемая территория — ландшафт «Васильевские увалы» — появится в Нытвенском и Ильинском округах, сообщил на заседании экономического комитета Заксобрания замминистра природных ресурсов Дмитрий Полшведкин.

«По всем этим проектам завершена оценка регулирующего воздействия, проходит согласование в правительстве региона», — поделился Дмитрий Полшведкин.

Ранее сайт perm.aif.ru писал о педагоге из Перми, которая больше тридцати лет водит детей в походы, учит различать птиц и растения, знакомит их с теми, кто работает на особо охраняемых природных территориях. Подробнее — в материале.