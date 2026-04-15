В Прикамье могут появиться три новых особо охраняемых природных объекта

Три новые особо охраняемые природные территории могут появится на территории региона этой весной, сообщает Законодательное собрание Пермского края.
В мае этого года в Перми и Пермском округе могут создать экологические парки «Долина реки Ива» и «Долина реки Мулянка». Ещё одна охраняемая территория — ландшафт «Васильевские увалы» — появится в Нытвенском и Ильинском округах, сообщил на заседании экономического комитета Заксобрания замминистра природных ресурсов Дмитрий Полшведкин.
«По всем этим проектам завершена оценка регулирующего воздействия, проходит согласование в правительстве региона», — поделился Дмитрий Полшведкин.
