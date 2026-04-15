Объявлены полуфиналисты конкурса «Ты в игре»

Прием заявок на участие в VI сезоне конкурса «Ты в игре» завершился, объявлены имена 250 полуфиналистов из 62 регионов России. Все они примут участие в масштабном образовательном акселераторе, сообщили в пресс-службе конкурса.
Мероприятие проходит ежегодно по государственной программе «Спорт России» при поддержке Министерства спорта РФ. Его главная задача — находить и помогать расти спортивным проектам, направленным на вовлечение людей в занятия физкультурой и спортом.
В этом сезоне участники представили 6133 проекта со всей страны. Больше всего заявок, прошедших в следующий этап, организаторы конкурса получили из Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Татарстан. Наибольшее число проектов поступило в номинациях «Точка старта», «Масштаб», «Дети в спорте» и «Безграничные возможности».
Одним из полуфиналистов в номинации «Дети в спорте» стала международная интернет-акция «Послушный мяч», которая появилась в 2019 году в городе Кулебаки Нижегородской области. Участники стремятся набить мяч как можно большее число раз, а лидеры, сумевшие сделать больше сотни ударов за минуту, входят в клуб «Послушный мяч 100». Проект дважды, в 2024 и 2025 годах, признавался Российским футбольным союзом одной из лучших инициатив для детей и массового футбола.
Проект «Безграничное движение» — адаптивный роллер-спорт и горнолыжная подготовка для детей с ДЦП и РАС. Авторы из Воронежской области представили инициативу в номинации «Безграничные возможности». Она охватывает десятки семей не только в своем регионе, но также в Липецке, Орле, Брянске, Москве и Московской области. Методика занятий позволяет сочетать спорт с реабилитацией, адаптируя нагрузку под каждого ребенка, а сам проект предлагает участникам непрерывную траекторию развития — от первых занятий и до соревнований.
«Полуфиналисты конкурса “Ты в игре” своими идеями показывают, насколько динамично сегодня развивается массовый спорт в России. Выход в полуфинал для участников означает, что их проект уже состоялся и получил доверие со стороны профессионального сообщества. Кроме того, это серьезный вызов и для самих авторов инициатив, и для регионов, которые они представляют. Конкурс “Ты в игре” помогает людям, которые на местах создают условия для занятий спортом, обрести поддержку, а их проектам — получить в перспективе устойчивое развитие», — поделилась эксперт конкурса, олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва, первый заместитель председателя комитета по международным делам Светлана Журова.
Авторов этих и других проектов конкурса «Ты в игре» ждет образовательный акселератор продолжительностью в три недели. Эксперты разберут с участниками ключевые темы: от поиска партнеров и юридических аспектов до работы с грантами и цифровым продвижением. Отдельные лекции будут посвящены созданию презентаций, коммуникациям с органами власти, развитию фиджитал-проектов.
Поддержать полуфиналистов, проголосовав за понравившийся проект, может любой желающий путем народного голосования. Оно пройдет на сайте конкурса тывигре.рф с 23 по 30 апреля.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.