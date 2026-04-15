В Екатеринбурге отменили первомайскую демонстрацию

В Екатеринбурге решили отменить первомайскую демонстрацию. Вместо нее в уральской столице проведут митинг на «Екатеринбург Арене». На нем будут представители власти, уральские общественники. Об этом сообщил в соцсетях глава свердловской областной Федерации профсоюзов Андрей Ветлужских.