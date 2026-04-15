В Екатеринбурге отменили первомайскую демонстрацию

В Екатеринбурге решили отменить первомайскую демонстрацию. Вместо нее в уральской столице проведут митинг на «Екатеринбург Арене». На нем будут представители власти, уральские общественники. Об этом сообщил в соцсетях глава свердловской областной Федерации профсоюзов Андрей Ветлужских.
— На митинге ожидается около 5000 человек, выступления профсоюзных лидеров, губернатора и председателя ЗакСо Свердловской области, — сказано в сообщении.
Также для горожан и гостей города будут выступать коллективы. Они исполнят народные, рабочие и другие песни. Начало мероприятия: 10:00. Посетители смогут попасть на мероприятие через пятый гейт.