Билет в один клик: в Сочи запустили инновационный способ оплаты проезда в автобусах

В Сочи внедрили бесконтактную оплату проезда в автобусах через Bluetooth.

Источник: пресс-служба администрации Сочи

Общественный транспорт Сочи стал технологичнее. Теперь жители и гости курорта могут оплачивать проезд в городских автобусах через сервис «Транспорт» в приложении Яндекс Go.

Главное преимущество новой системы — возможность совершить транзакцию даже без доступа к интернету. Технология работает на базе Bluetooth: смартфону достаточно поймать сигнал датчика в автобусе.

Как это работает:

1. Включите Bluetooth на телефоне.

2. Откройте сервис «Транспорт» в приложении Яндекс Go.

3. Выберите нужный маршрут (система сама определит, в каком автобусе вы находитесь).

4. Оплатите билет. Деньги спишутся с привязанной карты.

Цифровой билет сохранится в разделе «Мой билет» и будет доступен для предъявления контролеру даже при отсутствии связи.

Заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр отметил, что нововведение продиктовано огромным пассажиропотоком: только в марте автобусы курорта перевезли около 6,5 миллиона человек, а за прошлый год число пассажиров составило 82 миллиона.

«Наша цель — сделать передвижение по городу безопасным и современным для каждого пассажира», — сказал Вячеслав Бауэр.

Внедрение сервиса не отменяет привычные способы оплаты: наличные, банковские и транспортные карты продолжают действовать. Однако цифровой формат ускоряет посадку, облегчая работу водителям 600 автобусов, ежедневно выходящих на линии.

По всем вопросам работы транспорта в Сочи можно обращаться на горячую линию: 8 (918) 665−26−65.