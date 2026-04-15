Билет в один клик: в Сочи запустили инновационный способ оплаты проезда в автобусах

Общественный транспорт Сочи стал технологичнее. Теперь жители и гости курорта могут оплачивать проезд в городских автобусах через сервис «Транспорт» в приложении Яндекс Go.
Главное преимущество новой системы — возможность совершить транзакцию даже без доступа к интернету. Технология работает на базе Bluetooth: смартфону достаточно поймать сигнал датчика в автобусе.
Как это работает:
1. Включите Bluetooth на телефоне.
2. Откройте сервис «Транспорт» в приложении Яндекс Go.
3. Выберите нужный маршрут (система сама определит, в каком автобусе вы находитесь).
4. Оплатите билет. Деньги спишутся с привязанной карты.
Цифровой билет сохранится в разделе «Мой билет» и будет доступен для предъявления контролеру даже при отсутствии связи.
Заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр отметил, что нововведение продиктовано огромным пассажиропотоком: только в марте автобусы курорта перевезли около 6,5 миллиона человек, а за прошлый год число пассажиров составило 82 миллиона.
«Наша цель — сделать передвижение по городу безопасным и современным для каждого пассажира», — сказал Вячеслав Бауэр.
Внедрение сервиса не отменяет привычные способы оплаты: наличные, банковские и транспортные карты продолжают действовать. Однако цифровой формат ускоряет посадку, облегчая работу водителям 600 автобусов, ежедневно выходящих на линии.
По всем вопросам работы транспорта в Сочи можно обращаться на горячую линию: