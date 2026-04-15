Астрофизик Коваль рассказал, что можно увидеть в ночном небе в апреле

Комета покинет Солнечную систему в ближайшее время, поэтому её стоит увидеть до этого момента. Лучшее время для наблюдения — вторая половина апреля, примерно 20-го числа, перед рассветом. Искать её нужно на северо-востоке. Комета будет достаточно яркой, чтобы ее можно было различить в бинокль, телескоп или, возможно, невооруженным глазом, если вы находитесь в темном месте.