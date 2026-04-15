Астрофизик Коваль рассказал, что можно увидеть в ночном небе в апреле

Апрель принесет нам несколько захватывающих астрономических событий: жители Земли смогут наблюдать комету, звездные дожди, малый парад планет и сближение Марса с Нептуном. Некоторые из этих явлений можно увидеть и в центральных регионах страны, если выбрать правильное место и использовать оптические приборы.
Комета PANSTARRS.
Комета C/2025 R3 (PANSTARRS) была обнаружена 8 сентября 2025 года с помощью телескопа Ричи-Кретьена в гавайской обсерватории на вулкане Халеакала. Она прошла на расстоянии 539 миллионов километров от Солнца и состоит из водяного льда, углекислого газа, метана, аммиака, пыли и каменных частиц. Взаимодействие с солнечным светом придает комете зеленоватый оттенок, который со временем становится ярче.
Комета покинет Солнечную систему в ближайшее время, поэтому её стоит увидеть до этого момента. Лучшее время для наблюдения — вторая половина апреля, примерно 20-го числа, перед рассветом. Искать её нужно на северо-востоке. Комета будет достаточно яркой, чтобы ее можно было различить в бинокль, телескоп или, возможно, невооруженным глазом, если вы находитесь в темном месте.
Звёздный дождь Лириды.
Лириды — один из старейших известных метеорных потоков, впервые упомянутый в 687 году до н.э. Он образуется из пыли кометы Тэтчера (C/1861 G1), которая совершает оборот вокруг Солнца примерно за 415 лет.
В этом году Лириды будут активны с 16 по 30 апреля, с пиком активности в ночь с 22 на 23 апреля. Ожидается до 18 метеоров в час. Лучшее время для наблюдения — после полуночи до рассвета. Чтобы увидеть метеорный дождь, нужно находиться вдали от городских огней.
Малый парад планет и сближение Марса и Нептуна.
18 апреля состоится малый парад планет, когда Меркурий, Марс, Сатурн и Нептун выстроятся в ряд на предрассветном небе. Однако в Северном полушарии это явление будет плохо видно из-за близости планет к Солнцу. В Южном полушарии зрелище также не будет доступно всем.
Редкое астрономическое событие — сближение Марса и Нептуна — произойдёт около 13−18 апреля. Планеты будут находиться низко над восточным горизонтом в ярких сумерках. Для наблюдения потребуется уйти подальше от засветки и использовать бинокль с увеличением не менее 10 крат.
Источники метеорных потоков.
Как рассказал 360.ru астроном, астрофизик Владимир Коваль, метеорные потоки образуются из пыли, оставленной кометами. Короткопериодические кометы, такие как те, что образуют Лириды, имеют не слишком вытянутые орбиты и разрушаются за несколько оборотов. Они оставляют за собой шлейф пыли, который пересекает орбита Земли, вызывая метеорный дождь.
Когда Земля проходит через этот шлейф, частицы пыли влетают в атмосферу и сгорают, создавая яркие следы — метеоры. Состав кометной пыли может быть разным, что влияет на яркость и характер метеоров. Например, Лириды известны своими длинными медленными хвостами, а Персеиды — более яркими и зрелищными метеорами.
Долгопериодические кометы, такие как комета Галлея, появляются у Солнца гораздо реже и имеют более вытянутые орбиты. Они разрушаются медленнее и дают более эффектные хвосты.
Метеорный дождь можно наблюдать в любое время ночи, но его интенсивность зависит от количества частиц в шлейфе и их скорости. Чем больше частиц и чем быстрее их скорость, тем ярче и зрелищнее будет метеорный дождь.