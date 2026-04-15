На трассе Павловск — Верхний Мамон в Воронежской области стартовал ремонт

Реконструкция двух участков проезжей части стартовала на дороге Павловск — Калач — Петропавловка — Верхний Мамон в Воронежской области. Работы проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве дорожной деятельности региона.
Дорога соединяет населенные пункты в Верхнемамонском районе, а также ведет к трассе М-4 «Дон». Для муниципалитета это направление остается рабочим маршрутом ежедневного пользования.
«Было принципиально начать ремонт именно с проблемных участков, там, где фиксировалось нарушение профиля, были просадки, провалы и деформация кромок. Сейчас работы на ремонтном участке в Верхнемамонском муниципальном районе уже начались: идет восстановление основания дороги методом холодной регенерации, на следующем этапе будут проведены работы по укладке асфальтобетона», — прокомментировал ведущий специалист-эксперт отдела технического контроля подразделения «Территориальное дорожное агентство» Министерства дорожной деятельности Воронежской области Сергей Держаков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.