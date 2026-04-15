На трассе Павловск — Верхний Мамон в Воронежской области стартовал ремонт

«Было принципиально начать ремонт именно с проблемных участков, там, где фиксировалось нарушение профиля, были просадки, провалы и деформация кромок. Сейчас работы на ремонтном участке в Верхнемамонском муниципальном районе уже начались: идет восстановление основания дороги методом холодной регенерации, на следующем этапе будут проведены работы по укладке асфальтобетона», — прокомментировал ведущий специалист-эксперт отдела технического контроля подразделения «Территориальное дорожное агентство» Министерства дорожной деятельности Воронежской области Сергей Держаков.